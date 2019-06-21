В "Укрлендфармінгу" Бахматюка прогнозують високий урожай озимих зернових

Такий прогноз базується на вдалих погодних умовах і використанні компанією нових технологій.

Один з найбільших агрохолдингів Європи – група компаній "Укрлендфармінг" – прогнозує високий урожай озимих зернових культур у 2019 році за рахунок вдалих погодних умов, а також завдяки використанню нових технологій.

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник департаменту розвитку та інновацій агробізнесу в компанії "Уклендфарминг" Володимир Фантух.

Згідно з повідомленням, нинішній весняний період для озимих культур, в цілому, виявився досить сприятливим по температурному режиму і характеризувався великою кількістю опадів.

"Застосовувані нами технології дозволяють повністю використовувати опади і формують передумови для отримання врожаю озимих культур вищого, ніж в минулому році", – йдеться у повідомленні. Водночас Володимир Фантух зазначив, що проливні весняні дощі могли негативно позначитися на якісних показниках врожаю. "Дощі провокують виникнення великої кількості хвороб і шкідників. Особливу увагу приділяємо боротьбі з фузаріозом зерна пшениці, який через погодні умови може мати масовий прояв", – підкреслив Володимир Фантух.

За даними компанії, в західних і північних областях України розвиток сільськогосподарських культур відбувається в умовах достатнього, місцями надлишкового, зволоження грунту і помірного температурного режиму. Внаслідок проливних і частих дощів спостерігається локальне затоплення посівів. Багато полів стоїть під водою, є багато змивів сільськогосподарських культур і пошкоджень градом.

Також Володимир Фантух додав, що агрометеорологічні умови для формування врожаю пізніх культур, зокрема, соняшнику і кукурудзи, протягом стартового періоду були сприятливими для формування хорошої вегетативної маси, що сприятиме отриманню високого врожаю цієї групи культур.

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" розпочав весняну посівну кампанію ярих зернових культур 8 квітня.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські аграрії 3 червня завершили весняну посівну, засіявши яровими зерновими, в цілому, 7,2 млн га.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.