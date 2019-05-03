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      В "Укроборонпромі" розкритикували "черговий приклад некомпетентності від творців псевдоновин"

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      В "Укроборонпромі" стверджують, що концерн не є розпорядником бюджетних коштів
      В "Укроборонпромі" стверджують, що концерн не є розпорядником бюджетних коштів / Колаж 24 каналу

      Інформація ЗМІ про самовільний розподіл 2,8 мільярда гривень між підприємствами концерну, які готуються до приватизації є лише "черговим прикладом некомпетентності від творців псевдоновин".

      План використання коштів із бюджету розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), а затверджує його уряд. Тож "Укроборонпром" не є розпорядником бюджетних коштів. Про це заявила прес-служба державного концерну в п'ятницю, 3 травня.

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      Заява прес-служби з'явилася з приводу поширеної 3 травня у низці ЗМІ (з посиланням на проект Merlin) інформації про порушення "Укроборонпромом" бюджетного законодавства. Мовляв, там самовільні розподілять 2,8 мільярда гривень між підприємствами, що готуються до приватизації.

      Про які 2,8 мільярда гривень йде мова?

      Ці гроші передбачені в 2019 році в державному бюджеті на поповнення статутного фонду ДК "Укроборонпрому". І Надходять вони із спецфонду, який наповнюють не платники податків, а іноземні партнери України в галузі оборони. Дійсно, "Укроборонпром" запропонував своє бачення використання цих грошей. Але рішення уряду з цього приводу ще немає.

      Куди планують насправді скерувати ці гроші?

      "Укроборонпром" хотів би значну частину цих 2,8 мільярда гривень спрямувати на розвиток авіабудівної промисловості. Іншу частину – на підприємства, які займаються серійним виробництвом нових видів озброєння і військової техніки для ЗСУ. Зокрема, мовиться про фінансування розробки сучасних систем розвідки і управління артилерією, створення замкнутого циклу виробництва автоматичних гармат тощо. 

      Зверніть також увагу на заяву Кривоноса про те, що фірми-прокладки у галузі оборони ліквідують

      Крім того, частину коштів запропоновано направити на підвищення соціального забезпечення працівників оборонних заводів і ліквідацію боргів із заробітної плати на підприємствах, що накопичилася через відсутність стабільних держзамовлень за останні десятиліття.

      Чи можуть гроші піти на підприємства, які потім приватизують?

      У плані розподілу грошей, який запропонував уряду "Укроборонпром", не передбачено виділення бюджетних коштів на підприємства, що передаються Фонду держмайна України для подальшої приватизації.

      До слова, Фонду передають тільки ті підприємства концерну, які не випускають оборонну продукцію

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      Теги: Новини України Гроші Укроборонпром ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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