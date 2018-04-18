В "Укрпошті" тепер можна розрахуватись карткою

Національний банк України видав ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, а також зареєстрував ПАТ "Укрпошта" у платіжних системах VISA та MasterCard.

Про це повідомили на сайті підприємства.

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Наші клієнти давно чекали на можливість сплатити за товари і послуги платіжними картками — завдяки рішенню Нацбанку така опція стане доступною вже найближчим часом. Розрахуватись у відділеннях можна буде через платіжні термінали "Укрпошти" або ж на Інтернет-сайті чи в нашому мобільному застосунку,

– йдеться у повідомленні.

Також в "Укрпошті" повідомили, що тепер там можна буде отримувати готівку із платіжних карт.

"Цей крок є дуже важливим для побудови в нашій державі cashless economy та збільшення обсягів безготівкових розрахунків, особливо в невеликих містах і селах, де зараз переважають розрахунки готівкою", – прокоментував надання "Укрпошті" ліцензії представник Нацбанку Олександр Яблунівський.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" офіційно представила свій новий мобільний додаток. Щоправда він доступний лише для Android-смартфонів. На платформі iOS він має з’явитись вже найближчим часом.