16:17
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В "Укрпошті" тепер можна розрахуватись карткою

50 Читать новость на русском
Тепер в
Тепер в "Укрпошті" можна розрахуватись карткою / Community

Національний банк України видав ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, а також зареєстрував ПАТ "Укрпошта" у платіжних системах VISA та MasterCard.

Про це повідомили на сайті підприємства.

Читайте також: Невідомі пограбували авто "Укрпошти" з пенсіями та спалили його

Наші клієнти давно чекали на можливість сплатити за товари і послуги платіжними картками — завдяки рішенню Нацбанку така опція стане доступною вже найближчим часом. Розрахуватись у відділеннях можна буде через платіжні термінали "Укрпошти" або ж на Інтернет-сайті чи в нашому мобільному застосунку,
– йдеться у повідомленні.

Також в "Укрпошті" повідомили, що тепер там можна буде отримувати готівку із платіжних карт.

"Цей крок є дуже важливим для побудови в нашій державі cashless economy та збільшення обсягів безготівкових розрахунків, особливо в невеликих містах і селах, де зараз переважають розрахунки готівкою", – прокоментував надання "Укрпошті" ліцензії представник Нацбанку Олександр Яблунівський.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" офіційно представила свій новий мобільний додаток. Щоправда він доступний лише для Android-смартфонів. На платформі iOS він має з’явитись вже найближчим часом.

Теги: Новини України НБУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З ким домовився ватажок
сьогодні, 16:00 З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього
Дмитро Гнап 133
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 1289
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
8827
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1464
Нові розробки у
сьогодні, 12:00 Нові розробки у "зеленій" енергетиці
Тимур Чмерук 1375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук