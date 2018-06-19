В "Укрзалізниці" анонсували запуск потяга до однієї із країн ЄС

Виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що до кінця літа має бути запущено потяг сполученням Мукачево – Будапешт і їздитиме він євроколією.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Спеціально для цього, за 500 метрів від залізничного вокзалу станції Мукачево, починаємо будувати окрему посадкову платформу. Вона примикатиме до колії стандарту 1435 міліметрів. Зараз погоджуємо проект, паралельно опрацьовуємо питання графіку руху поїзда та тарифи", – зазначив керівник транспортного монополіста.

За його словами, окрім нової платформи, також планується впорядкувати близько 40 кілометрів євроколії.

"У перспективі – пряме залізничне сполучення вузькою колією зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу. Новим поїздом до столиці Угорщини можна буде дістатись за 6 годин. 400-кілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза", – додав Кравцов.



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До слова, оскільки потяг курсуватиме євроколією, то йому не потрібно буде витрачати час на заміну колісних пар, а всі прикордонно-митні операції здійснюватимуться на станції Чоп.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" наголошували, що до 1 грудня 2018 року вони планують завершити будівництво швидкісної лінії від вокзалу "Київ-Пасажирський" до міжнародного аеропорту "Бориспіль".