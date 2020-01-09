В Укрзалізниці купили газу на 18 мільйонів гривень без тендеру

У філії Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" закупили газу на 18 мільйонів гривень без проведення тендеру.

На це звернула увагу пресслужба системи Prozorro.

Філія Укрзалізниці купила газ у товариства з обмеженою відповідальністю "УКР ГАЗ РЕСУРС" майже на 18 мільйонів гривень — узагалі без оголошення тендеру.

Цікаво також: Експрес до аеропорту "Бориспіль" зламався на другому тижні роботи

Транзакцію помітили на державному порталі Spending. Укрзалізниця вказала в описі "оплата за газ природній без тендеру".

Це не просто невиконання процедури, а неефективне витрачання коштів платників податків і можливе завдання збитків державі,

– зазначили у Prozorro.

В Укрзалізниці повідомили, що проводять розслідування цієї закупівлі: вивчають обставини і причини проведення платежів.



Деталі купівлі газу Укрзалізницею / Скріншот з порталу spending.gov.ua

Яка відповідальність може чекати на "Укрзалізницю" за порушення процедури?Укрзалізниця купила газ без проведення відкритих торгів (тендеру) на суму, яка перевищує допустимий поріг. Для Укрзалізниці він становить до 1 мільйона гривень для товарів та послуг.



Згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення, відповідальність за таке – штраф від 700 до 1000 податкових мінімумів, тобто від 11 до 17 тисяч гривень.