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      В Укрзалізниці купили газу на 18 мільйонів гривень без тендеру

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      Укрзалізниця купила газу майже на 18 мільйонів без проведення тендеру / 24tv.ua

      У філії Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" закупили газу на 18 мільйонів гривень без проведення тендеру.

      На це звернула увагу пресслужба системи Prozorro.

      Філія Укрзалізниці купила газ у товариства з обмеженою відповідальністю "УКР ГАЗ РЕСУРС" майже на 18 мільйонів гривень — узагалі без оголошення тендеру.

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      Транзакцію помітили на державному порталі Spending. Укрзалізниця вказала в описі "оплата за газ природній без тендеру".

      Це не просто невиконання процедури, а неефективне витрачання коштів платників податків і можливе завдання збитків державі, 
      – зазначили у Prozorro.

      В Укрзалізниці повідомили, що проводять розслідування цієї закупівлі: вивчають обставини і причини проведення платежів. 

      укрзалізниця тендер газ
      Деталі купівлі газу Укрзалізницею / Скріншот з порталу spending.gov.ua

      Яка відповідальність може чекати на "Укрзалізницю" за порушення процедури?Укрзалізниця купила газ без проведення відкритих торгів (тендеру) на суму, яка перевищує допустимий поріг. Для Укрзалізниці він становить до 1 мільйона гривень для товарів та послуг.

      Згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення, відповідальність за таке – штраф від 700 до 1000 податкових мінімумів, тобто від 11 до 17 тисяч гривень.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Укрзалізниця Газ Гроші ProZorro
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