В Укрзалізниці назвали вартість євроколії зі Львова до Польщі: сума вражає

Для будівництва шляхів європейського стандарту колії 1435 міліметрів зі Львова до українсько-польського кордону, Укрзалізниця витратить близько 900 мільйонів гривень інвестицій.

Підприємство планує залучити до цього свої кошти, кредити ЄС, а також державні гроші. Про це заявив глава Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".

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Він також вказав, що термін реалізації – до одного року. Кравцов впевнений, що реалізувати цей проєкт абсолютно реально.

При цьому, в Укрзалізниці розраховують, що будівництво євроколії об'єднає як і пасажирські перевезення, так і обслуговування вантажних поїздів.

Що відомо про будівництво євроколії в Україні

У жовтні 2019 року Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив, що надасть Укрзалізниці кредит на суму 100 мільйонів гривень на фінансування тендерної закупівлі матеріалів для модернізації шляхів Трансєвропейської транспортної мережі.

У квітні цього року Укрзалізниця також заявила про плани добудувати євроколію до залізничного вокзалу у Мукачевому.

Угорська залізнична компанія MÁV-START запустила потяг Будапешт-Мукачево з 9 грудня минулого року. Зараз поїзд відправляється від спеціально обладнаної платформи, побудованої у тому місці, де закінчується євроколія. Пасажирам доводиться долати відстань приблизно у пів кілометра, щоб дістатися до неї від будівлі вокзалу.