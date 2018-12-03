В "Укрзалізниці" поділились новими планами щодо експресу "Київ-Бориспіль"

"Укрзалізниця" має намір побудувати на Видубичах нову платформу для залізничного експресу, що їде за маршрутом "Київ-Пасажирський – Дарниця – "Бориспіль-аеропорт". Таким чином експрес з'єднають із метро.

Про це в.о. голови правління "УЗ" Євген Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook.

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Так, очільник "Укрзалізниці" відповів на запитання про можливу зупинку експреса на Видубичах у коментарях до допису.

Там ми будемо проводити будівництво нової платформи і її пряму інтеграцію з метро. Зупинка буде, але пізніше,

– написав Кравцов.

Нагадаємо, 30 листопада, з Києва запустили рейковий експрес до Борисполя. Та вже 1 грудня швидкісний експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався в дорозі.