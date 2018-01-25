В "Укрзалізниці" розповіли, чому ціни на квитки можуть серйозно подорожчати

В "Укрзалізниці" підтвердили інформацію про те, що справді планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20% у 2018 році.

Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв'ю 112.ua. За його словами, тарифи планують підвищувати плавно – у два етапи, щоб було не так помітно для українців.

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З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років. Ми бачимо необхідність підвищення тарифу в цьому році,

– пояснив він.

Кравцов додав, що підвищення ціни на пасажирські перевезення включає два етапи здорожчання квитків на 10%. Він зазначив, що наразі в Україні пасажирські перевезення є збитковими.

"Питання розміру збитків інше, тут по-різному можна рахувати. Вантажне ж прибуткове, і тут є, безумовно, питання перехресного субсидування. Пасажирське господарство у нас субсидується коштом вантажного. Крім того, у нас субсидування відбувається коштом "з'їдання" коштів протягом багатьох років амортизацією. Тобто навіть ті гроші, які компанія заробляла, вона не реінвестувала, а "проїдала"; зараз починаємо інвестувати", – пояснив необхідність здорожчання квитків Євген Кравцов.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "Укрзалізниця" планує збільшити вартість квитків на пасажирські перевезення на 20%. В компанії планують поетапну індексацію з 1 квітня і 1 жовтня по 10%.