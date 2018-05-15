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В Укрзалізниці закуплять вагонів на 1,5 мільярда гривень

321 Читать новость на русском
Укрзалізниця
Укрзалізниця / Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 54 пасажирських вагонів з приблизною вартістю 1,521 мільярда гривень.

Про це пише ЦТС 

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Відповідна інформація розміщена на ресурсі ProZorro. Період подачі пропозицій для участі у конкурсній процедурі з 14 травня до 14 червня 2018 року.

Закупівля проводитиметься в чотири етапи, які розділені на лоти відповідно.

Першим лотом виступить 21 купейний спальний вагон очікувана вартість яких 588,916 мільйонів гривень.

В рамках другого лоту компанія планує закупити 20 купейних спальних вагонів типу СВ на загальну суму 550, 497 мільйона гривень.

Третій лот – 11 купейних спальних вагонів з купе начальника поїзда на суму 316, 664 мільйона гривень.

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Четвертим лотом стануть 2 купейні спальні вагони для використання на міжнародних рейсах на суму 64,56 мільйона гривень.

Компанія, що запропонує найдоступнішу ціну, стане переможцем.

Всі пасажирські вагони повинні бути поставлені до кінця 2018 року.

Нагадаємо, що минулого літа в "Укрзалізниці" розраховували на нижчу вартість одного нового пасажирського вагона. За попередніми підрахунками вона мала становити 23,5 мільйона гривень. Виходячи з оголошеного тендера, середня вартість вагона дорівнює 28,2 мільйона гривень.

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Теги: Новини України Транспорт Укрзалізниця ProZorro
Джерело: 24 Канал
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