В Умані під час реконструкції площі виявили таємне провалля

В Умані взялись досліджувати підземелля, які випадково виявили під час реконструкції площі. Земля провалилася під час реконструкції центральної площі міста ще навесні. Та тільки зараз знайшли гроші на дослідження.

Підземні ходи для цього міста не рідкість – ними пронизане усе місто. І чи не щомісяця стається щось подібне. Часто із-під землі дістають цінні знахідки.

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Хотіли постелити нову плитку та облаштувати фонтан, а натрапили на підземелля. В Умані під час реконструкції головної площі раптово провалився грунт.

Геосканером ми пройшлися, найбльш цікаве розгалудження в цьому місці, в подальшому є провалля,

– зазначив начальник відділу житлово-комунального господарства Умані Віталій Харченко.

Випадкова знахідка змінила усі плани. Тепер тут працюють археологи. Протяжність знайденого підземного ходу – сто метрів. Науковці припускають, це може бути частина ходів 17 століття, які пронизують все місто.



У Черкасах натрапили на підземелля



Тепер тут працюють археологи

Вперше підземні ходи в Умані знайшли ще в минулому столітті під найдавнішою спорудою міста – Василінським монастирем. Виявилось їх проклали монахи чотириста років тому, аби в разі небезпеки втікати з міста.



Підземлі ходи під Василінським монастирем

"Тут цементного розчищу в кладці немає, є вапно, жовтки та білки яєчні. Форма склепіння називається замок, викладали цеглу ліворуч, праворуч, потім прокладали центральний ряд, воно з боків його затискало, і таким чином тримається", – розповів науковий співробітник державного заповідника "Стара Умань" Шломо-Володимир Шварцман.

Користувалися підземеллям і козаки. Вони доправляли до фортеці провіант і воду. Ними до міста у 1768 році пробралися гайдамаки, в місті вони з'явилися буквально з-під землі. Археологи досі сперечаються стосовно розміру та кількості підземель, адже, за переказами старожилів, тут є підземні дороги, де можна було проїхати навіть возом.

Якщо це відгалуження, які ідуть у напрямку річки, то це можна сказати, що ними могли ходити по воду, якщо у напрямку лісу, давнього лісу, то це ходи, які призначені для втечі, тихенько, вночі вибратися і загубитися десь у лісі,

– підкреслила головна зберерігачка фондів Уманського краєзнавчого музею Оксана Слюсаренко.

Дослідники запевняють: Умань – місто яке чи не найбільше в Україні – промережане підземними комунікаціями минулого. Фактично, під містом є ще одне. У минулому столітті археолог Василь Стефанович створив карту підземель, за переказами очевидців, на ній були зображені 5 ходів, які перетинались під прямими кутами. Проте після його смерті – карта зникла. Тому розташування підземель – лишається таємницею.

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Аби люди більше знали про підземний світ Умані, на місті останніх розкопок планують створити своєрідний музей. Яким він буде, стане відомо тільки після всіх результатів досліджень.