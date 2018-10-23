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      В умовах війни Україна не має домовлятися з РФ: експерт розповів, що робити з Азовським морем

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      В умовах війни Україна не має домовлятися з РФ: експерт розповів, що робити з Азовським морем
      В умовах війни Україна не має домовлятися з РФ: експерт розповів, що робити з Азовським морем / 24 канал

      23 жовтня у Страсбурзі закордонні партнери України провели зустріч, на якій намагалися захистити азовську акваторію від безчинства росіян. Проте експерти вважають, що такі зустрічі є не зовсім доречними в умовах війни.

      Про це розповів голова правління "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Як Україна втрачає Азовське море

      Напередодні 24 канал повідомляв, що у Європарламенті планують ухвалити резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликатиме Захід та Євросоюз рішуче діяти у відповідь на агресію Москви.

      Чомусь Україна не знайшла в собі сил визнати, що такі зустрічі в умовах війни є дуже недоречними. Адже такі спроби домовлятися з країною-агресором підривають довіру до нашої держави та дипломатії,
      – сказав Яременко.

      Він запевнив, що запрошувати до України російські делегації, в складі яких швидше за все є представники силових відомств в РФ, не варто.

      "Що робити з Азовським морем? В цілому ми маємо вже певне рішення Ради Безпеки, проте поки воно є таємним. Зрозуміло, що Україна не погодиться з тим, що в неї забирають після Криму ще й Азовське море, але яким чином такі засідання вписуються в контекст відстоювання своїх інтересів в Азовському морі, сказати важко", – заявив експерт.

      За словами Яременка, відповідна резолюція – це новий сюжет війни, який в Україні нічого не дасть. "Потрібно, щоб по кожному етапі війни світове товариство формувало свої певні думки. Наша держава витратила все літо на те, щоб довести ситуації в Чорному і Азовському морях", – додав він.

      Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Європарламент Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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