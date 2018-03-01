В університеті Богомольця знущаються над іноземцями, – колишній студент вишу

Нещодавно Україну сколихнула новина про самогубство студентки із Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої, яка навчалася у Національному медичному університеті імені Богомольця. Але така ситуація рано чи пізно все ж таки мала статися.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу заявив колишній студент вишу, а сьогодні лікар і член громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я – Євген Гончар.

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Він вважає, що події, які зараз відбуваються у стінах Київського медичного університету насправді випадкові. На місці Мукаддас Насирлаєвої міг опинитися будь-хто інший із іноземних студентів, адже в університеті до них ставляться зневажливо, особливо до студентів із Туркменістану.

Ця трагічна подія, яка відбулася в київському виші насправді є збігом обставин. Проте такий збіг міг статися в будь-який момент, адже до студентів-іноземців там ставляться доволі погано. Більше того, багато кого з них відверто цькують,

– наголосив Гончар.

Також Євген зауважив, що Катерину Амосову відсторонили від посади не через смерть дівчинки, а через зрив навчального процесу. Також чоловік вважає, що всі мітинги, які проводилися у стінах університету були сплановані адмістрацією та ніякого відношення до студентів не мають. Це перший в Україні прецидент, коли керівництво вищу через студентів нахабно намагалося зірвати навчання.

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Хто така Катерина Амосова? Науковець у галузі кардіології, член-кореспондент Національної академії медичних наук, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. Із 16 червня 2014 року Амосова є ректором НМУ імені О. О. Богомольця. До слова, Катерина Амосова є донькою відомого академіка НАН і АМН України Миколи Амосова.