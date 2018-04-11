В університеті Дніпра зафіксували спалах кору

Спалах захворювання на кір зафіксували у Дніпровському аграрно-економічному університеті. У навчальному закладі захворіли 23 особи.

Про це зазначив заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Денис Кисельов під час прес-конференції.

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"На кір захворіли 23 студенти та три працівники аграрно-економічного університету у Дніпрі. Серед захворілих є одна вагітна студентка", – проінформував Кисельов.



Відомо, що через спалах кору заняття в навчальному закладі не зупинили. Частину людей, які захворіли, госпіталізували до лікарні, інші лікуються амбулаторно (вдома або навідуються самостійно до медичних закладів).



Окрім спалаху в університеті, медики зафіксували спалах кору у ДНЗ №392 Самарського району, у закладі захворіли троє дітей.



В області з початку 2018 року захворіли на кір 334 особи.

Раніше повідомлялося, що 94 нових випадки захворювання на кір зафіксували медики за останній тиждень на Закарпатті. Це на 20% менше, ніж попереднього тижня.

Що таке кір і як він передається? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Він передається при будь-якому тісному контакті з хворим: при розмові, навіть в транспорті тощо. Перші симптоми починаються з невеликого сухого кашлю, а через кілька днів буде слабкість в організмі, порушення сну і дуже висока температура, у дорослих – 40 градусів. Найголовнішим симптомом кору є висип, але він з'явиться згодом.



Для профілактики кору – дорослим потрібно приймати багато вітаміну А. Для дітей, говорять лікарі, потрібно зробити щеплення.