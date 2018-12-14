В УПЦ МП готують жорсткі репресії для своїх архієреїв за участь в Об'єднавчому соборі

Керівництво УПЦ МП обіцяє жорсткі репресії своїм архієреям та священникам, якщо ті таки візьмуть участь в Об’єднавчому соборі українських православних церков,

Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба України.

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24 канал писав, що 7 грудня синод УПЦ МП заборонив своїм священнослужителям брати участь в Об'єднавчому соборі Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня. Однак однією лише забороною там вирішили не обмежуватись.

РІСУ з посиланням на конфіденційні джерела зазначає, що керівництво УПЦ МП готове застосувати суворі санкції до єпископів, які не дослухаються до "рішення церкви МП".

Напередодні об’єднавчого Собору, який завтра відбудеться у Києві, на єпископат УПЦ МП здійснюється морально-психологічний тиск з боку церковного керівництва,

– йдеться в повідомленні.

Так, деяким священнослужителям уже погрожували репресіями. Архієреї тримають в таємниці свої наміри брати участь в обранні предстоятеля та створенні нової церкви.

Як повідомляє РІСУ, "церковне керівництво УПЦ МП буде діяти блискавично", як тільки довідається що хтось з владик виїхав у Київ. "Неслухняних" архієреїв, зокрема, планується тут же усувати з кафедр та застосовувати до них канонічне покарання.

Видання зазначає, що за сигналом з центру планується також оперативне захоплення приміщення єпархіального управління та кафедрального собору. Схожі репресивні заходи застосовуватимуться й до священиків УПЦ МП.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про успішне запобігання провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13 та 14 грудня, а в день Собору – хресні ходи у різних містах країни. Під час цих подій і планували здійснити провокації. Все ж в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не будуть перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної православної церкви 15 грудня та влаштовувати провокації в який-небудь день.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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