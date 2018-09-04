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В УПЦ МП не вірять, що з Філарета знімуть анафему

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Патріарх Філарет
Патріарх Філарет / 24 канал

Усі помісні церкви без винятку роками неодноразово заявляли, що визнають анафему, накладену на нинішнього лідера Української православної церкви Київського патріархату Філарета. І навряд чи вони змінять свою думку.

Про це у коментарі сайту 24 каналу заявив глава Інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент. Як відомо, разом із питанням надання автокефалії Константинопольський патріархат може також розглянути зняття анафеми з Патріарха Філарета.

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За попередні 27 років, коли ми говоримо про те, що церковне тіло в Україні розділяє філаретівський розкол, всі помісні церкви без винятку, в тому числі – і Константинопольський патріархат – неодноразово заявляли, що визнають єдиного канонічного предстоятеля у Києві – Митрополита Онуфрія, а перед цим – Митрополита Володимира, нині покійного вже. Всі помісні церкви засудили розкольницькі дії колишнього Митрополита Філарета. Всі визнали анафему дійсною,
– сказав він.

Архієпископ додав, що будь-які міркування на цю тему сьогодні мають якийсь дивний вигляд, оскільки церква не може змінювати свої рішення залежно від того, куди дме вітер і які політичні настрої зараз вирують навколо Стамбула.

"Я впевнений, що можна заявляти що завгодно, але до якихось рішень і конкретних дій Стамбул не дійде. Тому що Патріарх Варфоломій, як і будь-який патріарх, – це відповідальна людина, яка не може спочатку говорити одне, а потім перекреслити всі свої слова і заявити абсолютно протилежне", – наголосив він.

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Що таке анафема і чому РПЦ оголосила її Філаретові? У християнстві цей термін означає відлучення від церкви і оголошення довічного прокляття.

Філарет ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992).

У 1992 році він узяв участь у відновленні автокефалії – Української православної церкви Київського патріархату.

На архієрейському соборі РПЦ 11 червня 1992 року, за порушення клятви перед Хрестом та Євангелієм та за інші самочинні дії, митрополит Філарет був позбавлений всіх ступенів священства.

1997 року Московська патріархія оголосила анафему Філаретові, зокрема з політичних мотивів. Тоді ж на Апеляцію митрополита Філарета Вселенський Патріархат та інші Помісні Православні Церкви не дали ні ствердної, ні заперечної відповіді.

Теги: Новини України УПЦ МП УПЦ КП релігія Новини політики Єдина помісна церква Філарет
Джерело: 24 канал
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