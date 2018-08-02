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В УПЦ МП обурено зреагували на слова Філарета про всі лаври і храми Московського патріархату

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Заяву Філарета про майно УПЦ МП прокоментували у Московському патріархаті
Заяву Філарета про майно УПЦ МП прокоментували у Московському патріархаті / Фото з вільних мереж

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) прокоментували слова предстоятель УПЦ КП Філарета про перехід Києво-Печерської та Почаївської лавр у власність української церкви після надання Томосу про автокефалію.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника прес-служби УПЦ МП Василя Анісімова.

24 канал повідомляв, що Філарет заявив, що Росія не має в Україні жодної церковної власності, тому після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

Читайте також: Філарет розповів, як проголошення автокефалії в Україні вдарить по РПЦ та УПЦ МП

Анісімов назвав такі заяви "абсолютно абсурдними і безглуздими з юридичного пргляду". Він наголосив, що в 1990-х роках українська сторона взяла на себе зобов'язання провести реституцію, тобто забезпечити церкві компенсацію збитку. Однак так і не виконала свої зобов'язання.

Філарет, відлучений від церкви за численні церковні злочини, може розпоряджатися тільки тієї власністю, яку вони, розкольники, самі створили – наприклад, храм десь побудували, – і ніхто на неї, до речі, не претендує,
– зазначив представник прес-служби УПЦ МП.

Він також вважає, що УПЦ "за всіма законами має бути повернуто все майно".

До слова, раніше Філарет також запевнив, що до кінця 2018 року буде вирішено питання про надання Вселенським патріархом Варфоломієм Українській православній церкві Томосу про автокефалію.

Що таке Томос? Указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання Томосу деякій частині "материнської" церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

Теги: Новини України Новини політики УПЦ КП УПЦ МП Україна – Росія релігія Єдина помісна церква Філарет
Джерело: 24 Канал
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