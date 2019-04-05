В УПЦ МП попросили скасувати Томос: реакція Православної церкви України

У Православній церкві України відреагували на заклик УПЦ МП відкликати Томос про автокефалію. Там зазначили: для цього немає жодних підстав.

24 канал повідомляв, що Українська православна церква Московського патріархату попросила Вселенського патріарха Варфоломія відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України. Так, Синод УПЦ МП офіційно визнав, що Томос завдав шкоди українському православ’ю.

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На таку заяву вже відреагували у Православній церкві України. Там навели аргументи, які навпаки – свідчать про те, що Томос об’єднує українські православні церкви.

Сьогодні вже понад 500 релігійних громад від Московського Патріархату виявили добровільне бажання долучитися і цей процес триває. Те, що більшість ієрархів Московського Патріархату в Україні дотепер ще не виявили бажання приєднатися до цього процесу, свідчить лише про небажання чи неготовність цих ієрархів, а не про, начебто, помилковість самого процесу,

– мовиться у повідомленні.

У заяві також наголошують, що Московський патріархат в Україні не є помісною церквою, а є частиною Російської Православної церкви, надання ж Томосу про автокефалію є прямим і цілком канонічним правом Вселенського Патріархату.

"Говорити зараз про принципову неможливість визнання Помісної Української Православної Церкви з боку інших Православних Церков немає ніяких підстав. А очікувати цілковитого визнання лише через 3 місяці після проголошення Томосу дещо недоречно. Тим більше, робити це представникам Російської Православної церкви, яка сама очікувала на своє визнання 141 рік", – наголошують у ПЦУ.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її настоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.