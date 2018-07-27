В УПЦ МП заявили про зупинку автобусів із вірянами працівниками СБУ у Запоріжжі

Представники Служби безпеки України заблокували проїзд п’яти автобусів з вірянами Запорізької єпархії УПЦ під час технічної зупинки на набережній магістралі в Запоріжжі.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

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З автівок вийшло близько десяти співробітників СБУ. Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів. Ці люди у грубій формі почали вимагати від священика нашої колони, щоб він їм підкорився і всі вийшли з автобусів та дали можливість їх оглянути вибухотехнікам, які повинні буцімто під’їхати,

– розповів священик Олександр Микитенко.

Він зазначив, що протягом більш ніж півтори години до них так ніхто і не приїхав.

"Співробітники СБУ склали половину протоколу, опитуючи мене, а коли почали знімати на відеокамеру, кудись відійшли. Зараз стоять подалі від нас, побоюючись камер телефону. А ми стоїмо на узбіччі і чекаємо подальших вказівок від Служби безпеки України", – додав Микитенко.

О третій годині ночі віряни продовжили свій шлях до столиці.

Додамо, що ще раніше в поліції заявили, що посилять патрулювання залізничних та автовокзалів, а маршрут прямування хресної ходи перевірять наряди криміналістів, вибухотехніків та кінологів. Тому перевірка автобусів із вірянами є звичайною процедурою.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 липня, до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода УПЦ МП, внаслідок чого перекриють центр Києва.