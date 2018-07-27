11:59
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
  • понеділок
    29°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

В УПЦ МП заявили про зупинку автобусів із вірянами працівниками СБУ у Запоріжжі

375 Читать новость на русском
СБУ в Запоріжжі затримала декілька автобусів із вірянами УПЦ МП
СБУ в Запоріжжі затримала декілька автобусів із вірянами УПЦ МП / фото з відкритих джерел

Представники Служби безпеки України заблокували проїзд п’яти автобусів з вірянами Запорізької єпархії УПЦ під час технічної зупинки на набережній магістралі в Запоріжжі.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Читайте також: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

З автівок вийшло близько десяти співробітників СБУ. Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів. Ці люди у грубій формі почали вимагати від священика нашої колони, щоб він їм підкорився і всі вийшли з автобусів та дали можливість їх оглянути вибухотехнікам, які повинні буцімто під’їхати,
– розповів священик Олександр Микитенко.

Він зазначив, що протягом більш ніж півтори години до них так ніхто і не приїхав.

"Співробітники СБУ склали половину протоколу, опитуючи мене, а коли почали знімати на відеокамеру, кудись відійшли. Зараз стоять подалі від нас, побоюючись камер телефону. А ми стоїмо на узбіччі і чекаємо подальших вказівок від Служби безпеки України", – додав Микитенко.

О третій годині ночі віряни продовжили свій шлях до столиці.

Додамо, що ще раніше в поліції заявили, що посилять патрулювання залізничних та автовокзалів, а маршрут прямування хресної ходи перевірять наряди криміналістів, вибухотехніків та кінологів. Тому перевірка автобусів із вірянами є звичайною процедурою.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 липня, до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода УПЦ МП, внаслідок чого перекриють центр Києва.

Теги: Новини України Річниця Хрещення Русі Хресна хода СБУ релігія УПЦ МП
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
сьогодні, 11:01 Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
Тетяна Бучок 882
Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
сьогодні, 10:00 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
7394
Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким
сьогодні, 09:02 Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким
Віталій Шабунін
Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
сьогодні, 09:01 Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
Уляна Корицька
Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку
сьогодні, 08:03 Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ООН оприлюднила шокуючі дані про кількість українок, які страждають від домашнього насилля
25 листопада 2017 , 19:43
Форвард збірної України повертається в Динамо
 18 травня 2017 , 17:30
УПЛ може очолити іноземець, – ЗМІ
 6 березня , 15:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук