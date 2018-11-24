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      В УПЦ МП заявили, що не підуть з Почаївської лаври, незважаючи на рішення Мін’юсту

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      В УПЦ МП заявили, що не підуть з Почаївської лаври, незважаючи на рішення Мін’юсту
      В УПЦ МП заявили, що не підуть з Почаївської лаври, незважаючи на рішення Мін’юсту / Фото з вільних мереж

      Рішення комісії Міністерства юстиції України скасувати реєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за цим монастирем не позбавляє лавру права ними користуватися.

      Про це у своєму Facebook написав керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

      24 канал повідомляв, що Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

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      За словами Бахова, на сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Почаївської лаври чоловічим монастирем УПЦ МП є "чинним і не скасованим".

      Звертаю увагу: рішення Мін’юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року. Водночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обов’язковій державній реєстрації,
      – наголосив юрист УПЦ МП.

      Таким чином, зазначив він, скасування такої державної реєстрації нібито не позбавляє чоловічий монастир УПЦ МП права на користування спорудами Почаївської лаври.

      Бахов також наголосив, що дане рішення Мін'юсту може бути скасоване в судовому порядку.

      Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.

      Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.

      Теги: Новини України Релігія УПЦ МП Тернопіль Міністерство юстиції
      Джерело: 24 канал
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