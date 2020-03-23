В уряді Чехії вважають, що кордони ЄС можуть бути закритими рік або й два

Кордони держав, які є членами Європейського Союзу, через загрозу поширення коронавірусу можуть бути закритими протягом року або й двох. Тенденції у Європі через Covid-19 нехороші, ЄС потрібно буде багато місяців долати кризу.

Про це 22 березня в ефірі чеського телеканалу Prima говорив голова кризового штабу з протидії поширенню коронавірусу в Чехії, заступник міністра охорони здоров'я країни Роман Примула.

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"Закриття кордонів та пов'язані з цим обмеження поїздок по Європі може розтягнутися на рік або й два", – сказав міністр.

Розвиток ситуації в країнах Європи набуває неприємних тенденцій. Багато місяців піде на поліпшення ситуації,

– наголосив Примула.

Чехія при цьому, на думку урядовця, усі можливі жорсткі заходи для припинення поширення коронавірусу застосувала.

Нагадаємо, з 19 березня у громадських місцях Чехії можна перебувати лише у масці чи будь-чому, що закриватиме обличчя. За порушення вимоги – штраф у 10 тисяч крон (приблизно 10 тисяч гривень).

На думку Примули, окрім вже прийнятих заходів, Чехія повинна й надалі не допускати масового в'їзду в країну людей із країн, де інфікування коронавірусом набуло загрозливих масштабів: Італії, Франції, Німеччини, Іспанії тощо.

У самій же Чехії станом на початок 23 березня зареєстровано 1120 випадків інфікування коронавірусом та одну смерть (дані інституту Хопкінса).



Тут мовиться не про заборони, а про те, що треба дбати про гігієну / Інфографіка 24 каналу