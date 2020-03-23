02:38
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      В уряді Чехії вважають, що кордони ЄС можуть бути закритими рік або й два

      -
      Чеський професор превентивної медицини Роман Примула / cdn.xsd.cz

      Кордони держав, які є членами Європейського Союзу, через загрозу поширення коронавірусу можуть бути закритими протягом року або й двох. Тенденції у Європі через Covid-19 нехороші, ЄС потрібно буде багато місяців долати кризу.

      Про це 22 березня в ефірі чеського телеканалу Prima говорив голова кризового штабу з протидії поширенню коронавірусу в Чехії, заступник міністра охорони здоров'я країни Роман Примула.

      Зверніть увагу В Італії показали лікарню з епіцентру зараження коронавірусом: шокуючі фото та відео

      "Закриття кордонів та пов'язані з цим обмеження поїздок по Європі може розтягнутися на рік або й два", – сказав міністр.

      Розвиток ситуації в країнах Європи набуває неприємних тенденцій. Багато місяців піде на поліпшення ситуації, 
      – наголосив Примула. 

      Чехія при цьому, на думку урядовця, усі можливі жорсткі заходи для припинення поширення коронавірусу застосувала.

      Нагадаємо, з 19 березня у громадських місцях Чехії можна перебувати лише у масці чи будь-чому, що закриватиме обличчя. За порушення вимоги – штраф у 10 тисяч крон (приблизно 10 тисяч гривень).

      На думку Примули, окрім вже прийнятих заходів, Чехія повинна й надалі не допускати масового в'їзду в країну людей із країн, де інфікування коронавірусом набуло загрозливих масштабів: Італії, Франції, Німеччини, Іспанії тощо.

      У самій же Чехії станом на початок 23 березня зареєстровано 1120 випадків інфікування коронавірусом та одну смерть (дані інституту Хопкінса).

      Коронавірус
      Тут мовиться не про заборони, а про те, що треба дбати про гігієну / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Італії 22 березня 2020 року
      22 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Євросоюз Чехія Здоров'я Коронавірус Covid-19 Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      22 березня , 22:34 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      22 березня , 22:00 Ліки від поширення Covid-19, Путін боїться пандемії та майбутнє гривні: блоги тижня
      Блоги тижня
      22 березня , 20:30 Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом
      Альона Захарова
      22 березня , 20:00 Нові докази участі росіян у захопленні Криму: родичі військових несвідомо зливають інформацію
      Михайло Макарук
      22 березня , 19:30 Що зробив Нефьодов для митниці та як живуть тварини під час пандемії – відео тижня
      Марія Лелека
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук