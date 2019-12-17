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      В уряді обіцяють українцям можливість обирати банк для виплати зарплати

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      Українці зможуть обирати банк для виплати зарплат / tvoigroshi.com.ua

      Кабмін планує надати українцям можливість самостійно обирати банк для виплати зарплат. Нововедення очікують впровадити вже у 2020 році.

      В Україні існує явище "зарплатний проєкт", яке є дивним для європейських країн, заявив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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      Ми хочемо запровадити систему, яка дозволить українцям вільно обирати банки, при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи,
      – написав міністр.

      Це дасть можливість враховувати побажання працівників. Досі підприємство укладало контракт про виплату зарплати з банком, не питаючи думки співробітників. 

      В уряді очікують, що зазначене нововведення вдасться впровадити вже у 2020 році. Для цього ведеться спільна з Мінфіном і НБУ робота.

      Ідея дуже проста: зробити, як у Європі. Робітник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку,
      – додав Дубілет.

      Після цього банк, який обслуговує підприємство, автоматично надсилатиме гроші працівникам.

      Що таке IBAN? Міжнародний номер банківського рахунку. Є стандартною системою банківського рахунку в державах Євросоюзу. Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн. Усі банки України на початку листопада 2019 року завершили перехід на  IBAN.

      Водночас Дубілет зазначив, що чинне законодавство дозволяє працівникам обирати банк для виплати зарплати. Але на практиці таке право майже не реалізовується через складну процедуру. Щоб проєкт запрацював, банкам потрібно буде дещо доопрацювати свої системи.
      У планах також запуск гарячої лінії, куди б українці могли скаржитися, якщо їм відмовлятимуть у виборі банку.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Банки НБУ Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Зарплата
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