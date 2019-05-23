В уряді певні, що закони про вибори не слід змінювати під кожні вибори

Чинний закон про державні закупівлі дозволяє вчасно здійснити закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Змінювати законодавство "під вибори" – безпідставно.

Таку позицію висловив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов у четвер, 23 травня, в ефірі телеканалу "112 Україна".

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За його словами, закупівлі ЦВК зазвичай здійснює у традиційний спосіб, окрім "кількох великих закупівель, які роблять на центральному рівні". Мовиться передусім про бюлетені, які потрібно надрукувати й доправити до дільниць.

Тут закупівлі (тендерні держзакупівлі через систему ProZorro – 24 канал) як такі навіть не проводяться. Адже мовиться про документи суворої звітності із захистом і водяними знаками. Їх друкує лише поліграфкомбінат "Україна",

– наголосив Нефьодов.

Дрібні ж закупівлі – папір, урни, послуги транспорту тощо – здійснюються протягом "кількох днів, і якоїсь проблеми вони не становлять",

Раніше цього ж дня, 23 травня, голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Комісія не встигне підготуватися до позачергових виборів до Верховної Ради. На заваді успішній підготовці, мовляв, чинна система держзакупівель.

Нефьодов же у відповідь на сумніви ЦВК наголосив, що чинне законодавство про держзакупівлі дає змогу своєчасно здійснювати закупівлі для потреб підготовки та проведення виборів. І це вже ЦВК продемонструвала під час підготовки до президентських виборів навесні цього ж 2019 року.

Закон про держзакупівлі передбачає вибори, і його не треба змінювати під кожні вибори,

– зазначив урядовець.

У відповідь на це Тетяна Сліпачук зауважила, що заява Нефьодова "не відповідає дійсності".

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