21:31
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      В уряді певні, що закони про вибори не слід змінювати під кожні вибори

      14
      В уряді кажуть, що змінювати закон про держзакупівлі не потрібно
      В уряді кажуть, що змінювати закон про держзакупівлі не потрібно / Ілюстративне фото

      Чинний закон про державні закупівлі дозволяє вчасно здійснити закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Змінювати законодавство "під вибори" – безпідставно.

      Таку позицію висловив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов у четвер, 23 травня, в ефірі телеканалу "112 Україна".

      Читайте також: До якого моменту можна змінювати виборче законодавство: пояснення юриста

      За його словами, закупівлі ЦВК зазвичай здійснює у традиційний спосіб, окрім "кількох великих закупівель, які роблять на центральному рівні". Мовиться передусім про бюлетені, які потрібно надрукувати й доправити до дільниць.

      Тут закупівлі (тендерні держзакупівлі через систему ProZorro – 24 канал) як такі навіть не проводяться. Адже мовиться про документи суворої звітності із захистом і водяними знаками. Їх друкує лише поліграфкомбінат "Україна",
      – наголосив Нефьодов.

      Дрібні ж закупівлі – папір, урни, послуги транспорту тощо – здійснюються протягом "кількох днів, і якоїсь проблеми вони не становлять",

      Раніше цього ж дня, 23 травня, голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Комісія не встигне підготуватися до позачергових виборів до Верховної Ради. На заваді успішній підготовці, мовляв, чинна система держзакупівель. 

      Нефьодов же у відповідь на сумніви ЦВК наголосив, що чинне законодавство про держзакупівлі дає змогу своєчасно здійснювати закупівлі для потреб підготовки та проведення виборів. І це вже ЦВК продемонструвала під час підготовки до президентських виборів навесні цього ж 2019 року.

      Закон про держзакупівлі передбачає вибори, і його не треба змінювати під кожні вибори,
      – зазначив урядовець.

      У відповідь на це Тетяна Сліпачук зауважила, що заява Нефьодова "не відповідає дійсності".

      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати – у матеріалі 24 каналу

      Про дострокові вибори Верховної Ради – дивіться інфографіку 24 каналу

      Вибори
      Нагадаємо, позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року
       

      blog_ava
      Зеленський назвав Росію агресором: відео
      сьогодні
      5835
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Парламентські вибори 2019 ЦВК Законодавство ProZorro
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      сьогодні , 21:30 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 14
      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      сьогодні , 21:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      Анастасія Можаровська 515
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      сьогодні , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 777
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 18:09 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      2795
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сьогодні , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 2298
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук