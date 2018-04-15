В уряді розповіли, кому планують підвищити пенсії

В уряді розглядають питання підвищення пенсій колишнім колгоспникам, які мали стаж, але виплати були копійчані.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

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За словами Гройсмана, започаткована пенсійна реформа в Україні дозволила відкрити нові можливості системного підвищення виплат для громадян – у тому числі для військових пенсіонерів та для категорій працівників із великим стажем і незначним рівнем зарплат на момент виходу на пенсію.

"Це не означає, що в 2017 -2018 році ми провели перерахунок і крапка. Ми відкрили можливості для системного підвищення виплат для громадян. Зараз вирішуємо питання підвищення пенсій тим, хто мав стаж, але виплати були копійчані. Це колгоспники, ті, хто працював у тіні за мінімальні кошти тощо. Серйозне питання, і ми дамо відповідь", – пообіцяв прем'єр.

Зазначимо, що на зараз вже отримали відповідні підвищені виплати близько 316 тисяч осіб.