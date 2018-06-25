В усіх школах Львова проведуть батьківські збори через напад на табір ромів у місті

Через напад неповнолітніх на табір ромів у Львові, внаслідок якого загинула людина, у всіх школах міста збираються провести екстрені батьківські збори.

Таке доручення скерувало управління освіти Львівської міської ради, передає прес-служба відомства.

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Загальношкільні батьківські збори відбудуться у всіх школах міста Львова. Вранці 26 червня о 09:00 відбудуться наради керівників навчальних закладів міста Львова по районах. Начальники відділів проведуть такі наради з керівниками навчальних закладів за участі практичних психологів, а вкінці дня керівники навчальних закладах проведуть батьківські збори у всіх школах міста,

– зазначила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слінча.

Як пояснюють у міській раді Львова збори пройдуть у зв'язку із ситуацією, яка склалася за участі неповнолітніх.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Усі нападники неповнолітні: їм від 16 до 17 років.