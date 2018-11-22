В Усика відбулися зміни в команді

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визначився, хто його тренуватиме.

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За словами боксера, його новим тренером буде Юрій Ткаченко, з яким він був в одній команді під час своєї аматорської кар'єри.

Я почав співпрацювати з Юрієм Івановичем Ткаченком, з цим тренером дуже давно знайомий, в аматорах були в одній команді. Дениса Берінчика Юрій Іванович тренував. І плюс вони дуже добре спілкуються з Анатолієм Миколайовичем (Ломаченко),

– сказав Усик.

Окрім того, Олександр відзначив роботу Анатолія Ломаченка, який готував його до Мурата Гассієва та Тоні Беллью.