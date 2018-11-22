В Усика відбулися зміни в команді
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визначився, хто його тренуватиме.
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За словами боксера, його новим тренером буде Юрій Ткаченко, з яким він був в одній команді під час своєї аматорської кар'єри.
Я почав співпрацювати з Юрієм Івановичем Ткаченком, з цим тренером дуже давно знайомий, в аматорах були в одній команді. Дениса Берінчика Юрій Іванович тренував. І плюс вони дуже добре спілкуються з Анатолієм Миколайовичем (Ломаченко),
– сказав Усик.
Окрім того, Олександр відзначив роботу Анатолія Ломаченка, який готував його до Мурата Гассієва та Тоні Беллью.
Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії журналу The Ring.