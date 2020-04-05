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      В усій Україні пожежі через спалювання трави: лише у Києві за добу 42

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      Люди продовжують палити суху траву / Фото ДСНС

      Попри численні інформаційні кампанії і збільшення штрафів, українці продовжують спалювати суху траву. Так, у Києві спалювання сухостою призвело до пожежі на складі, а на Житомирщині ледь не знищило житлові будинки.

      Лише за одну добу у Києві сталися 42 пожежі в екосистемах. Причиною займання здебільшого є людський фактор: підпали сміття, трав'яного настилу та паління листя, повідомляють на сайті КМДА.

      До теми Забруднене повітря у Києві: пояснення рятувальників та прогноз на наступні дні

      За майже два тижні – від 23 березня до 4 квітня таких виїздів київські рятувальники здійснили 131. 

      Вранці 5 квітня на вулиці Автотранспортній у Києві через спалювання листя вогонь перекинувся на будівлю складу. На щастя, люди не постраждали.

      На Житомирщині через сильний вітер полум’я від трави перекинулося на 3 дерев’яні хати-пустки та 1 господарчу будівлю. Під загрозою опинилися житлові оселі.


      Вогонь впритул підійшов до житлових будинків / Фото ДСНС

      У Чернівцях, поблизу із великим спальним районом, ввечері 5 квітня також сталося займання сухостою. Стовп вогню здійнявся на декілька метрів, сильне задимлення відчули мешканці прилеглих будинків.


      Пожежа у Чернівцях біля спального району / Фото ІА "АСС"

      Водночас триває сильна пожежа у зоні відчуження біля Чорнобиля. Аби виявити нові осередки вогню, рятувальники використовують обльоти на гвинтокрилах. Причина цієї пожежі поки невідома, однак припускають, що виною цьому також спалювання сухої трави.

      Що відомо про пожежу в Чорнобильській зоні? 4 квітня у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва розпочалася масштабна пожежа.

      Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у фейсбуці написав, що ситуація складна і вогнеборці продовжують боротися з вогнем. Водночас радіаційний фон там нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Житомира Новини Києва Пожежа ДСНС
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