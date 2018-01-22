В усьому світі пройшли флешмоби проти Путіна

Акції під назвою "відфутболь диктатора – зупини Путіна" відбулися сьогодні у 40 країнах світу, зокрема, Німеччині, Чехії, Португалії та Австралії. Її організували місцеві українські громади, аби привернути увагу світу до українського питання.

Активісти тримали в руках синьо-жовті прапори і плакати з закликами зупинити російську агресію на Донбасі та в Криму. В Києві акцію підтримали, громадські організації, учасники бойових дій та родичі полонених.

Читайте також: В аеропортах України влаштували флешмоб на честь "кіборгів": захопливе відео

В рамках флешмобу, кожен охочий міг пробити пенальті манекену Путіна і висловитись з позицією, щодо бойкоту футбольного чемпіонату в країні-агресорі.



Манекен Путіна

Якщо не приїдуть представники Європейських держав, Америки, Австралії – це буде дуже прикро для Путіна,

– розповіла мати військовополоненого Людмила Біленька.