В усьому винна влада, а ми заручники ситуації, – "євробляхери" перекрили кордон з Польшею

На українсько-польскому кордоні у розпалі протести автомобілістів на єврономерах. "Євробляхери" вимагають змінити закон про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Запевняють, що допоки документа не перепишуть, машин до Польщі не пропускатимуть.

Пункт пропуску Краківець заблокований ще з неділі 25 листопада. Мітингувальники не стримують емоцій щодо новоухваленого закону, який забороняє п'ятиденний безкоштовний транзит для машин, куплених в інших країнах.

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Вони обурюються, що відтепер, аби перетнути кордон, треба буде сплатити заставу у розмірі розмитнення автівок. Протестувальники зазначають, що "якщо до українського народу не будуть прислухатись – буде біда". Натомість водії у черзі дуже втомлені, дехто з них стоїть вже не одну добу.

Заснути неможливо: по машині і прицепу стрибають, кричать, що будуть мені машину палити. А за що?! Я такий самий українець як і вони,

– наголосив заблокований на кордоні водій Руслан.

У своєрідну блокаду потрапили й машини у нейтральній зоні на в’їзді в Україну. Їм - ні туди, ні сюди. Вони повідомили, що вода та їжа кінчається, а їх ані в магазині, ані у кафе.



Мітингувальники на єврономерах

Вранці в Ужгороді "євробляхери" заблокували пункт "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Перед цим перекрили й пункт пропуску "Малий Березний". Звечора палили шини біля обласної адміністрації, проте щодо блокування ще чотирьох пунктів пропуску протестувальники рішення ще не прийняли.

Також, вони не здають позицій і на Волині. Серед учасників блокади пункту пропуску "Ягодин" чимало місцевих жителів, які заробляли, переганяючи європейські авто в Україну. Черга тут збільшується з обох боків. Водії фур бідкаються, що стали заручниками протестів.

На думку мітингуючих, в усьому винна влада, бо це допустила. А вони "заручники ситуації". Протестувальники налаштовані критично й хочуть блокувати рух цілодобово, допоки їхні вимоги не врахують.

Нагадаю, протести автомобілістів на єврономерах почалися ще 20 листопада. Потім на деякий час зупинилися. І напередодні - поновилися з новою силою. Водії заблокували одразу декілька пунктів пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною.