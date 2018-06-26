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В успіх зустрічі Трампа і Путіна не вірять ні у США, ні в Росії, – Financial Times

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Трамп може спробувати укласти фальшиву "велику угоду" з Путіним
Трамп може спробувати укласти фальшиву "велику угоду" з Путіним / Washington Examiner

Білий дім і Кремль просунулися з підготовкою до зустрічі Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, яка повинна відбутися в липні. Але ні в Москві, ні у Вашингтоні особливо не сподіваються на прорив в американо-російських відносинах після саміту двох лідерів.

Про це пише Financial Times.

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На погляд авторів статті, Кремль навряд чи радіє в передчутті саміту. Американські чиновники також сумніваються, що Трампу вдасться домовитися з Росією, однак деякі експерти схвалюють перспективу спроби пом'якшити напруження, яке може виникнути в результаті зустрічі двох президентів.

Як розповів для видання один неназваний російський чиновник, саміт відбудеться після візиту Трампа до Великобританії, який почнеться 13 липня. Всупереч очікуванням, що політики можуть зустрітися в Австрії, сторони попередньо домовилися, що переговори відбудуться в іншій країні, зручнішій у плані логістики, сказав чиновник, йдеться у публікації.

Кремлівські чиновники очікують, що Трамп і Путін поговорять про Україну, Сирію, Північну Корею і контроль озброєнь, але вважають неможливою розробку хоч якоїсь угоди щодо будь-якої з цих сфер, яку можна було б видати за успіх. За словами російських чиновників, імовірніше, що сторони спробують домовитися про співпрацю з якогось менш серйозного, "другорядного" питання, що пізніше може послужити фундаментом для спроб поступово схилити їх до відновлення взаємодії,
– зауважують журналісти.

На думку колишнього співробітника Держдепартаменту США Деніела Фріда, "Трамп може спробувати укласти фальшиву "велику угоду", за якої Америка отримає розпливчасті обіцянки Путіна в обмін на односторонню поступку щодо санкцій і (або) навмисний зрив саміту НАТО Сполученими Штатами або запрошення главі Кремля приєднатися до якоїсь структури безпеки, яка перевершить Альянс".

Окрім того, експерт припускає, що два лідери також могли б спробувати домовитися в такій сфері, як відновлення спроб координувати відносини між військовими США та Росії й обмежити масштаб військових навчань.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це повідомляє Bloomberg. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше, 8 червня, президент США Дональд Трамп закликав знову прийняти Росію до складу "Великої вісімки", через чотири роки після того, як вона була вилучена звідти за анексію Криму.

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Новини США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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