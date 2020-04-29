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      В Ужгороді відкрили всі продуктові ринки ще до офіційного рішення Кабміну

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      В Ужгороді відрили ринки
      В Ужгороді відрили ринки / suspilne.media

      Усі продуктові ринки Ужгорода запрацювали 29 квітня. Водночас Кабмін довзолив відкрити ринки з певними обмеженнями лише з 1 травня.

      Директорка КООП "Ужгородський міський ринок" Тамара Грісь розповіла, що ринки працюють з середи до суботи, повідомляє UA: Закарпаття. Запрацював, зокрема, міський "Зелений ринок" у центрі міста.

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      На ринках використовують засоби захисту – маски та рукавички. При вході на територію ринку дезінфікують руки покупцям та запускають по двоє людей.

      Напередодні попри дію карантинних обмежень ринки відкрили у Чернівцях. Підприємці відновили роботу вранці 28 квітня. Влада міста стверджує, що підприємці неправильно зрозуміли рішення Чернівецького виконкому щодо обмеження роботи ринків.

      Коли ринки відкриють

      Кабмін 29 квітня вирішив, що в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки з 1 травня. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог. Таким чином, ринки працюватимуть з обмеженнями.

      Загалом в Україні відкриють 872 ринки.

      ринок україна карантин коли може працювати умови
      За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Ужгород
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