В Ужгороді відкрили всі продуктові ринки ще до офіційного рішення Кабміну

Усі продуктові ринки Ужгорода запрацювали 29 квітня. Водночас Кабмін довзолив відкрити ринки з певними обмеженнями лише з 1 травня.

Директорка КООП "Ужгородський міський ринок" Тамара Грісь розповіла, що ринки працюють з середи до суботи, повідомляє UA: Закарпаття. Запрацював, зокрема, міський "Зелений ринок" у центрі міста.

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На ринках використовують засоби захисту – маски та рукавички. При вході на територію ринку дезінфікують руки покупцям та запускають по двоє людей.

Напередодні попри дію карантинних обмежень ринки відкрили у Чернівцях. Підприємці відновили роботу вранці 28 квітня. Влада міста стверджує, що підприємці неправильно зрозуміли рішення Чернівецького виконкому щодо обмеження роботи ринків.

Коли ринки відкриють

Кабмін 29 квітня вирішив, що в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки з 1 травня. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог. Таким чином, ринки працюватимуть з обмеженнями.

Загалом в Україні відкриють 872 ринки.