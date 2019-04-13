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      В Ужгороді зацвіла сакура: неймовірні фото весняного міста

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      На вулицях Ужгорода зацівіли сакури – цього щороку чекають і тамтешні жителі, і численні гості міста. Ніжним рожевим кольором міські вулиці будуть наповнені ще два тижні, якщо їм це дозволить погода.

      В Ужгороді ростуть близько 2 тисячі сакур, вік деяких з них сягає 100 років. Тут їх можна зустріти і у центральній, і у старій частині міста.

      Читайте також: В Японії розцвіли перші сакури: дивовижні фото

      Історія ужгородських сакур почалась ще у Чехословаччині. Закарпаття входило до складу цієї держави з 1919 по 1939 рік – саме у цей час чеська влада активно вкладала кошти у розбудову мікрорайону Галагов (нині – центр Ужгорода на правому березі річки Уж).


      В Ужгороді зацвіла сакура/ Фото 24 каналу

      Оскільки у той час цей мікрорайон був болотистою місцевістю, то тут вирішили висаджувати японські вишні.


      Історія сакури розпочалась у Чехословаччині/ Фото 24 каналу

      Мандрівникам радять насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем. Гарним початком маршруту стане площа Пушкіна, найбільше старих сакур – по вулицях Довженка, Бращайків, Ракоці.


      Щороку з цієї нагоди в Ужгороді відбувається сакура-фест/Фото 24 каналу

      Хвилюватися не слід – усі охочі встигнуть побачити рожевий Ужгород на власні очі. Період цвітіння триватиме від півтора тижнів, якщо погода не капризуватиме.

      Із цієї нагоди у місті відбувається сакура-фест – цього року він стартував 12 квітня і триватиме майже тиждень. Мистецькі події та смачне вино стане гарним додатком до прогулянок Ужгородом. 


      Сакура цвістиме два тижні/ Фото 24 каналу

      До слова, сакурами можна насолоджуватись не лише в Ужгороді, а й в інших містах Закарпаття. Тепер за право називатися "столицею сакур" із Ужгородом змагається Мукачево. Там росте найдовша сакурова алея, а дерева цвітуть і рожевим, і білим кольором. Японська вишня росте також у Виноградові, Іршаві та Хусті.

      Читайте також: Сакура-фест в Ужгороді: чим дивуватимуть на фестивалі


      Окрім Ужгорода, сакури увітуть і в ніших містах Закарпаття/ Фото 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Фотоновини Подорожі Новини Закарпаття Ужгород
      Джерело: 24 канал
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