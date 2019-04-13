В Ужгороді зацвіла сакура: неймовірні фото весняного міста

На вулицях Ужгорода зацівіли сакури – цього щороку чекають і тамтешні жителі, і численні гості міста. Ніжним рожевим кольором міські вулиці будуть наповнені ще два тижні, якщо їм це дозволить погода.

В Ужгороді ростуть близько 2 тисячі сакур, вік деяких з них сягає 100 років. Тут їх можна зустріти і у центральній, і у старій частині міста.

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Історія ужгородських сакур почалась ще у Чехословаччині. Закарпаття входило до складу цієї держави з 1919 по 1939 рік – саме у цей час чеська влада активно вкладала кошти у розбудову мікрорайону Галагов (нині – центр Ужгорода на правому березі річки Уж).



В Ужгороді зацвіла сакура/ Фото 24 каналу

Оскільки у той час цей мікрорайон був болотистою місцевістю, то тут вирішили висаджувати японські вишні.



Історія сакури розпочалась у Чехословаччині/ Фото 24 каналу

Мандрівникам радять насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем. Гарним початком маршруту стане площа Пушкіна, найбільше старих сакур – по вулицях Довженка, Бращайків, Ракоці.



Щороку з цієї нагоди в Ужгороді відбувається сакура-фест/Фото 24 каналу

Хвилюватися не слід – усі охочі встигнуть побачити рожевий Ужгород на власні очі. Період цвітіння триватиме від півтора тижнів, якщо погода не капризуватиме.

Із цієї нагоди у місті відбувається сакура-фест – цього року він стартував 12 квітня і триватиме майже тиждень. Мистецькі події та смачне вино стане гарним додатком до прогулянок Ужгородом.



Сакура цвістиме два тижні/ Фото 24 каналу



До слова, сакурами можна насолоджуватись не лише в Ужгороді, а й в інших містах Закарпаття. Тепер за право називатися "столицею сакур" із Ужгородом змагається Мукачево. Там росте найдовша сакурова алея, а дерева цвітуть і рожевим, і білим кольором. Японська вишня росте також у Виноградові, Іршаві та Хусті.

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Окрім Ужгорода, сакури увітуть і в ніших містах Закарпаття/ Фото 24 каналу