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В WhatsApp виявили довгоочікувану функцію

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В WhatsApp з'явиться функція групових дзвінків
В WhatsApp з'явиться функція групових дзвінків / unsplash

Користувачі популярного месенджера WhatsApp виявили в додатку функції, впровадження яких вже давно чекали. Оновлення для WhatsApp анонсували ще на початку цього місяця на конференції для розробників F8. Наразі нові можливості доступні для власників лише деяких смартфонів під управлінням iOS та Android.

Про це повідомляє Android Police.

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Деякі користувачі iOS та Android вже виявили в WhatsApp можливість здійснення групових аудіо- та відеодзвінків. Судячи з усього, функція працює на стороні сервера, тому доступ до неї з'являється навіть без оновлення мобільного клієнта.

В WhatsApp можна здійснювати групові дзвінки
В WhatsApp можна здійснювати групові дзвінки

Під час розмови з людиною в верхньому правому куті з'являється іконка додавання інших учасників. Натиснувши на неї, можна запросити ще двох користувачів зі списку контактів. Таким чином, максимальна кількість учасників дзвінка – чотири людини.

Проте коли нові функції стануть доступні всім користувачам WhatsApp – невідомо.

Теги: Техно Інтернет Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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