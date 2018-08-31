В Xiaomi показали, як буде виглядати безрамковий смартфон Mi Mix 3

В мережі з'являлось чимало знімків, на яких начебто була зображена майбутня новинка від Xiaomi – смартфон Mi Mix 3. Однак, тепер президент Xiaomi Лінь Бінь сам оприлюднив знімок із Xiaomi Mi Mix 3.

Фото він оприлюднив на китайській соцмережі Weibo, пише phonearena.com.

Достовірність зображення, начебто, підтвердив і генеральний директор компанії Лей Цзюнь.

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Цей же знімок було розміщено на Twitter-сторінці директора з управління продуктами Xiaomi на міжнародному рівні Донована Санга. Він також написав, що Mi Mix 3 надійде у продаж у жовтні.

Xiaomi Mi Mix 3 надійде у продаж у жовтні

Як свідчить зображення, Xiaomi Mi Mix 3 буде абсолютно безрамковим. Селфі-камера та інші датчики розробники заховали і вони будуть з'являтись за принципом слайдера, як у Oppo Find X. Раніше, нагадаємо, була інформація, що висуватиметься лише сама камера, за принципом смартфона Vivo NEX.

За чутками, Xiaomi Mi Mix 3 отримає процесор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативної і 128-Гбайт вбудованої флеш-пам'яті. Ймовірно, з коробки пристрій працюватиме під управлінням операційної системи Android 9 Pie.

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