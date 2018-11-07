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      В яких продуктах міститься "гормон сну"

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      В яких продуктах міститься мелатонін
      В яких продуктах міститься мелатонін / unsplash.com

      Брак сну є дуже шкідливим, адже це знижує продуктивність та збільшує ризик розвитку таких захворювань, як артеріальна гіпертензія та цукровий діабет.

      Сам мелатонін не присипляє, як снодійне, а дає мозку і тілу сигнал, що треба йти спати. Він також допомагає регулювати температуру тіла, кров'яний тиск і рівні інших гормонів, передає Сosmo.

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      Мелатонін – що це?
      Це гормон, який повідомляє тілу, коли треба лягати у ліжко. Він також став популярною добавкою, особливо серед людей, які страждають від недосипання. Мелатонін часто називають "гормоном сну", адже високий рівень цієї речовини допомагає заснути. Позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, підвищує рівень гормону росту у чоловіків та є потужним антиоксидантом.

      Де міститься мелатонін? Окрім добавок, мелатонін можна знайти у деяких продуктах харчування. 

      Мелатонін міститься у готовому вигляді в таких продуктах:

      - вишня і вишневий сік;
      - грецькі горіхи;
      - кукурудза;
      - імбир;
      - вівсяні пластівці;
      - арахіс і арахісове масло;
      - спаржа;
      - банани;
      - помідори;
      - броколі і брюссельська капуста;
      - гранат;
      - полуниця;
      - маслини і оливки;
      - зелений і чорний чай;
      - свіжа м'ята.

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      Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Поради
      Джерело: 24 Канал
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