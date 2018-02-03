В яких продуктах міститься кальцій: список

Для того щоб бути здоровим, людині потрібно повноцінно харчуватися. Це означає, що в їжі повинні бути присутні необхідні для організму вітаміни, макро і мікроелементи. Один з найважливіших потрібних нам мікроелементів – кальцій.

Найпотужніші постачальники кальцію – молоко і сир. Але дослідження останніх років довели, що кальцій міститься у всіх овочах із зеленим листям та у багатьох фруктах.

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Нині найбагатшими джерелами кальцію вважають насіння кунжуту та маку, горіхи, морську капусту, бобові, будь-яку сезонну зелень, сухофрукти (інжир, курага, родзинки, фініки, чорнослив), а також свіжі абрикоси, апельсини, яблука, чорну смородину і грейпфрут.

В яких продуктах міститься кальцій

Насіння соняшнику

Насіння соняшнику ідеально підходять для перекусу або в якості добавки до салату. У двох столових ложок насіння соняшнику міститься 88 міліграм кальцію. Оскільки насіння досить низькокалорійні, ви можете не перейматися за вашу фігуру.



Салат з насінням соняшника

Броколі

У 100 г броколі міститься 47 мг кальцію. Плюс в тому, що броколі — низькокалорійний продукт, в якому міститься майже в два рази більше вітаміну C, ніж в апельсинах. Це чудове доповнення до основної страви в якості гарніру.

Мигдаль

У 100 г мигдальних горіхів — 264 мг кальцію. Крім того, мигдальні горіхи багаті вітаміном Е і калієм. Однак варто пам'ятати, що горіхи — це висококалорійний продукт. Найкраще його додавати до каші чи йогурту зранку.



Каша з мигдалем

Сардина

У 100 г сардин в олії міститься 383 мг кальцію. Також, сардини — прекрасне джерело вітамінів D і B12. Якщо ви любитель морепродуктів, вам буде цікаво дізнатися, що кальцій також міститься в м'ясі лосося, анчоусах і креветках.

Тофу

У 100 г тофу міститься 350 мг кальцію, тобто в повній чашці — більше 800 мг, що недалеко від добової норми. Прекрасне джерело кальцію для вегетаріанців.



Запечений тофу