В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство

Журналісти ЦРУ, розслідуючи махінації із мільйонними закупівлями автопарку київських швидких, дізналися, що відбувається за парканами автобоксів і як комунальна організація перетворилася на державу у державі із власним тоталітарним режимом.

Почнемо із рубрики "Нам пишуть". І доведеться знову повернутись до попереднього розслідування щодо того, куди ж поділися 50 бюджетних мільйонів, які були виділені на закупівлю запчастин комунальної організації "Київмедспецтранс".

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Найцікавіше в цій історії, що сюжет передивилися не тільки автори або автор цього листа, а також і керівництво "Київмедспецтрансу", тому що там з’явилися запчастини. Те, що описується в листі воно підтверджує що справи і ситуації на "Київмедспецтрансі" дуже кепські.

Цей лист анонімка. Журналісти ЦРУ дуже не люблять таких листів, але для цього листа зробили виключення, тому що зачепила фраза вкінці. Людина пише й пояснює чому вона не називається. "Не ищите со мной связи, я не хочу остаться без работы, а написал, просто от крика души, и поделится болью!"



Лист до журналістів

Насправді програма ЦРУ про тендерні схеми та фірми-привиди із директорами-покійниками, в яких комунальна організація "Київмедспецтранс" закуповувала запчастини, наробила чималого галасу та змусило її керівництво працювати за статутом.

Після виходу репортажу про зловживання на "Київмедспецтранс" різко з’явилися всі запчастини. Машини приїжджають тепер з ремонту в термін пів дня, день. Все, що не просять водії для ремонту у нас є в наявності. Тому, впринципі, можемо тільки порадіти, що вийшов такий матеріал,

– розповів працівник бригади швидкої допомоги Андрій Кляцький.

Андрій Кляцький очолює громадську організацію, що відстоює права лікарів швидкої. Але ж з водіями медичних карет вони працюють бік-о-бік і не з чуток знає внутрішню кухню "Київмедспецтрансу".

До цього раніше проблеми існували. Складається враження, що затягування ремонту створювалося з ціллю, щоб водії або щось там заплатили, або скинулися грошима й купили якусь запчастину, якої нібито немає. Це не секрет. Водії про це говорять постійно. Але говорять, на жаль, тільки між собою,

– додав Андрій Кляцький.

І ось такий "міжсобойчик" вийшов за межі комунальної організації "Київмедспецтранс". Анонімний лист прийшов на нашу адресу через кілька днів після ефіру нашої програми. Прочитане відверто вразило усю редакцію. Тож журналісти готові надати цьому листу публічності та зазирнути за паркан комунальної організації. Ось зі збереженою орфографією наводимо прямі цитати з цієї анонімки.



Текст з листа

Така гучна заява і на самому початку. Дегтярівська, 25 – одне із відділень "Київмедспецтрансу". Журналісти поїхали туди, аби перевірити справжність слів дописувача. Вони зайшли на територію, як звичайні відвідувачі, аби не привертати зайвої уваги. Потрапили в один з ремонтних боксів "спецмедтрансу". Й там підтвердження – справді побачили ту саму медичну "Джилі".



Пошкоджена медична машина

Авто дійсно виглядає понівеченим й відновлене воно так-сяк. Неозброєним оком видно, що лобове скло на неї встановили вже "беушне". І, як стверджує анонімний дописувач, відновлювали машину і погорілі стіни зовсім не за кошти "Київмедспецтрансу".



Пояснення з листа

Збирати гроші на ремонт, виявляється, практика не лише державних шкіл та садочків. Те, що негласно існують побори і такій комунальній організації як "Київмедспецтранс" підтверджують і засновники громадської організації "ШОК"

Те, що люди скидаються – так. Це, впринципі, не секрет. Люди скидалися, люди купували якісь запчастини або більш якісні фільтри. Можливо, що щось ще, але я особливо не вникав. Але от розмови чув, що там скидуємося по стільки, бо треба міняти то, то, то,

– розповів працівник бригади швидкої допомоги Андрій Кляцький.

"Бувало, що люди купували і за 4 тисячі деталі собі. Так, вони скидалися по півтори тисячі і купували собі за 4 тисячі якусь деталь, якої не було. Як їм говорили "нема на базі", – ексспівробітник центру екстреної медицини Андрій Терещенко.

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На перший погляд звучить абсурдно - навіщо водіям швидких купляти запчастини, якщо авто стоять на балансі і ремонти та витратні матеріали мають забезпечуватись із бюджету. Тим більше, якщо вірити тендерній документації "Київмедспецтранс" на закупівлях не економить.