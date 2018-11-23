В який день відбувається найбільше зрад

23 листопада є найпопулярнішим днем для інтрижок в році. Цілком можливо, що це пояснюється холодною погодою і останньою можливістю для зрадників відірватися перед довгими канікулами.

Про це свіжчать дані сайту знайомств для одружених пар, передає ukrhealth.

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Психологи називають цей день "невірною п’ятницею", так як це чи не остання за часом можливість для любителів подружніх зрад сходити "наліво" і залишитися при цьому непоміченими.



23 листопада відбувається найбільше зрад

А все тому, що потім настає довгий сезон свят і покупки подарунків, під час якого зраджувати своїм половинам буває просто ніколи.

Виявилося, що 80% різного роду подружніх зрад плануються користувачами сайту саме на 23 листопада.

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