23:09
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, сьогодні
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      В який день відбувається найбільше зрад

      215 Читать новость на русском
      23 листопада – невірна п'ятниця
      23 листопада – невірна п'ятниця / Фото з соцмереж

      23 листопада є найпопулярнішим днем для інтрижок в році. Цілком можливо, що це пояснюється холодною погодою і останньою можливістю для зрадників відірватися перед довгими канікулами.

      Про це свіжчать дані сайту знайомств для одружених пар, передає ukrhealth.

      Читайте також: Покращення лібідо у жінок та чоловіків: 5 простих способів

      Психологи називають цей день "невірною п’ятницею", так як це чи не остання за часом можливість для любителів подружніх зрад сходити "наліво" і залишитися при цьому непоміченими.

      23 листопада найбільше зрад
      23 листопада відбувається найбільше зрад

      А все тому, що потім настає довгий сезон свят і покупки подарунків, під час якого зраджувати своїм половинам буває просто ніколи. 

      Виявилося, що 80% різного роду подружніх зрад плануються користувачами сайту саме на 23 листопада.  

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Секс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 листопада: Путін в Криму, важливі цифри Держбюджету та закон про "євробляхи"
      сьогодні , 22:10 Головні новини 23 листопада: Путін в Криму, важливі цифри Держбюджету та закон про "євробляхи"
      1160
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      сьогодні , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 545
      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      сьогодні , 21:15 Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      Артем Овдієнко 235
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      сьогодні , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 1225
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сьогодні , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1335
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Слуга народу 2 сезон 18 серія: онлайн
       7 листопада 2017 , 20:59
      Очікування не справдилися: скільки людей вийшли на акцію протесту "євробляхерів"
      22 листопада , 09:19
      Трамп закликає американців не купувати Harley Davidson
       13 серпня , 10:38
      Трансляція матчів єврокубків в Україні під питанням – стала відома причина
       13 серпня , 12:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук