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      В якій валюті краще зберігати гроші: думка українців

      446 Читать новость на русском
      В якій валюті найкраще зберігати заощадження / wz.lviv.ua/

      Найвигідніше і найбезпечніше зберігати свої грошові заощадження у доларах США – так восени вважали року 37% українців. Це на 6% менше, ніж рік тому.

      Про це свідчать дані опитування компанії Research&Branding Group.

      Дізнайтеся, чому гривня зміцнюється, а ціни не падають

      В якій валюті найкраще зберігати заощадження

      • Долар США – так гадають 37% українців;
      • євро – 21% українців;
      • гривня – 12%;
      • жодній з валют не довіряють – 16%;
      • не визначилися в цьому питанні – 13%.

      З листопада 2018 року долар дещо втратив довіру українців. Водночас довіра до євро приблизно настільки ж зросла. А довіра українців до гривні абсолютно не змінилася.

      Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки – 2,2%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Валюта Гроші дослідження Соціологічне дослідження Статистика Долар Євро Гривня
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