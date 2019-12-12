В якій валюті краще зберігати гроші: думка українців
Найвигідніше і найбезпечніше зберігати свої грошові заощадження у доларах США – так восени вважали року 37% українців. Це на 6% менше, ніж рік тому.
Про це свідчать дані опитування компанії Research&Branding Group.
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В якій валюті найкраще зберігати заощадження
- Долар США – так гадають 37% українців;
- євро – 21% українців;
- гривня – 12%;
- жодній з валют не довіряють – 16%;
- не визначилися в цьому питанні – 13%.
З листопада 2018 року долар дещо втратив довіру українців. Водночас довіра до євро приблизно настільки ж зросла. А довіра українців до гривні абсолютно не змінилася.
Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки – 2,2%.
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