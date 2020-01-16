В якій валюті українці зберігають гроші: опитування

Фінансові аналітики Bloomberg повідомляють, що гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара впродовж минулого року. Тому ми вирішили запитати в українців, в якій валюті вони зберігають гроші та де вони їх тримають – вдома чи в банку.

Українська гривня зміцнилася до долара на 19% впродовж 2019 року. На думку експертів, це сприяє зменшенню трудової міграції з країни, адже платоспроможність українських роботодавців росте.

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Наприкінці грудня минулого року гривня оновила чотирирічний максимум, коли вартість одного американського долара становила 23,26 гривні. Востаннє, українська валюта наближувалась до цієї позначки в 2016 році, коли один долар коштував 23,28 гривні.

Крім того, прем’єр-міністр Украни Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році гривня продовжить рости. Прем’єр пов’язує це з довірою українців та бізнесу до держави.

Мінімальна зарплата українців з 1 січня цього року вперше в історії перевищить російську. Вона становить тепер 4723 гривні, що дорівнює 199,4 долара. А от російська мінімальна зарплатня коливається близько позначки в 195,9 доларів.

Тому ми вирішили запитатися українців, в якій валюті вони зберігають свої фінанси та де тримають кошти, в банках, чи вдома.

Відео: в якій валюті українці зберігають гроші