В якому вбранні королева Іспанії відвідала скорботний захід: фото

Король Іспанії Філіп VI у супроводі чарівної дружини Летиції вшанували пам'ять жертв нападу в Барселоні. До скорботного заходу королева обрала відповідне вбрання.

Як відомо, 17 серпня 2017 року мікроавтобус в'їхав у натовп пішоходів в Барселоні. Для нападу терорист обрав людне місце – популярний серед туристів бульвар Ла Рамбла. Внаслідок інциденту загинули 15 людей, ще понад 100 людей були травмовані.

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Минув рік з часу безжального нападу. Король та королева Іспанії прийшли на місце теракту, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих та поспілкуватись з їх родичами. В Іспанії було оголошено день жалоби, а в серці Каталонії відбулись скорботні заходи.

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 17 Сер 2018 р. о 7:18 PDT

Для вшанування роковин теракту королева Летиція вбрала темну шифонову блузку та класичні штани. До образу вона підібрала туфлі на підборах і невеличку сумку. Ідеальна укладка та легкий макіяж завершили look королеви.

Варто зазначити, що представники королівської сім'ї поспілкувались з родичами загиблих та очевидцями трагедії. Чарівна Летиція, яка полюбляє дарувати іспанцям яскраву посмішку, ледь стримувала сльози.

Допис, поширений TheBorbons (@theborbons_) 17 Сер 2018 р. о 8:59 PDT

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 17 Сер 2018 р. о 7:16 PDT

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 17 Сер 2018 р. о 7:16 PDT

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 17 Сер 2018 р. о 7:17 PDT

Допис, поширений Queen Letizia of Spain (@queenletizia) 17 Сер 2018 р. о 7:18 PDT