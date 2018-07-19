В якому вбранні Меланія Трамп відвідала скорботний захід в США: фото

Перша леді Меланія Трамп взяла участь у скорботному заході на американські авіабазі Ендрюс. Дружина Президента обрала лаконічний та скромний образ.

Після політичного турне Європою Дональд та Меланія Трампи повернулись до США. Перша леді продемонструвала стильний і повсякденний образ, вийшовши з літака. В штанах, сорочці та балетках Меланія виглядала розкішно.

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Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 18 Лип 2018 р. о 3:43 PDT

Якщо ж перша леді відмінно впоралась зі своєю роботою, демонструючи чарівні образи на офіційних зустрічах та підтримуючи розмову з високопосадовцями, то в глави Білого дому було чимало курйозних ситуацій. То Дональд Трамп запізнився на зустріч з Єлизаветою ІІ та ще й обернувся до неї спиною, то суперечливо відповів журналістам на питання про втручання Росії у вибори США.

Щоб покращити свій рейтинг у США, Дональд Трамп поспішно вирушив вшанувати пам'ять загиблого агента спецслужб Ноула Ремагена, який помер від інсульту в Шотландії. Скорботний захід провели на авіабазі Ендрюс, що в штаті Меріленд. Супроводжувала Дональда Трампа його дружина.

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Чарівна Меланія вбрала для зустрічі з родичами загиблого строгий костюм темно-синього кольору від Michael Kors, вартість якого сягає 2 тисяч доларів. Свій образ вона доповнила білим топом та взуттям на підборах.

За словами експертів, поява Меланії була обов'язковою, адже саме викликає в американців прихильність, а її поява завжди згладжує курйозні ситуації з Президентом.

Допис, поширений Nawa3em (@nawa3emcom) 19 Лип 2018 р. о 12:30 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 18 Лип 2018 р. о 1:40 PDT

Допис, поширений Melania Trump ️ (@melaniatrumplovers) 19 Лип 2018 р. о 2:57 PDT