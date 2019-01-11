В якому віці люди більше схильні до поширення неправдивої інформації: результати дослідження

Дослідники з університетів Нью-Йорка та Прінстона дійшли до висновку, що люди віком від 65 років більше схильні поширювати фейкові новині в інтернеті.

Про це повідомляє The Verge.

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Дослідження розпочали ще на початку 2016 року. У ньому взяли участь як ті, хто мали акаунт у Facebook, так і ті, хто там не зареєстрований. Загалом досліджували уподобання 3,5 тисяч людей у США.

Учасникам дослідження дали покористуватися Facebook. Експеремент показав, що люди старше 65 років удвічі більше поширюють фейкових новин, ніж вікова група від 45 до 65. Крім того, вони в 7 разів більше поширюють неправдиву інформацію, аніж наймолодша група від 18 до 29 років.



Науковці не можуть пояснити це явище

Учені не можуть пояснити це явище. Однак припускають дві можливі теорії: перша – люди похилого віку менш обізнані в користуванні інтернетом, і не можуть відрізнити фейк від правди; друга – під час старіння люди втрачають увагу, концентрацію та пам’ять, що робить їх більш вразливими до фейкової інформації.

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