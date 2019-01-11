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      В якому віці люди більше схильні до поширення неправдивої інформації: результати дослідження

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      Люди похилого віку частіше розповсюджують неправдиву інформацію
      Люди похилого віку частіше розповсюджують неправдиву інформацію / pixabay.com

      Дослідники з університетів Нью-Йорка та Прінстона дійшли до висновку, що люди віком від 65 років більше схильні поширювати фейкові новині в інтернеті.

      Про це повідомляє The Verge.

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      Дослідження розпочали ще на початку 2016 року. У ньому взяли участь як ті, хто мали акаунт у Facebook, так і ті, хто там не зареєстрований. Загалом досліджували уподобання 3,5 тисяч людей у США.

      Учасникам дослідження дали покористуватися Facebook. Експеремент показав, що люди старше 65 років удвічі більше поширюють фейкових новин, ніж вікова група від 45 до 65. Крім того, вони в 7 разів більше поширюють неправдиву інформацію, аніж наймолодша група від 18 до 29 років.

      Фейки від літніх людей
      Науковці не можуть пояснити це явище 

      Учені не можуть пояснити це явище. Однак припускають дві можливі теорії: перша – люди похилого віку менш обізнані в користуванні інтернетом, і не можуть відрізнити фейк від правди; друга – під час старіння люди втрачають увагу, концентрацію та пам’ять, що робить їх більш вразливими до фейкової інформації.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя Інтернет Соцмережі
      Джерело: 24 Канал
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