В якому віці можна починати сексуальне життя: поради фахівців
У чоловіків і жінок статеве дозрівання відбувається у різному віці, а психологічна зрілість – взагалі для кожного індивідуальна. Тому питання початку статевого життя є дуже складним.
Про це в ексклюзивному коментарі розповіли лікар акушер-гінеколог, лікар УЗД Галина Петренко та сексолог, жіночий коуч і тренер по імбілдінгу Катерина Філіпова.
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За словами Галини Петренко, ідеального віку немає, бо це залежить від регіону проживання (на півдні дівчата мають більш ранній початок статевого дозрівання, ніж на півночі), культурних та релігійних вподобань, соціального статусу жінки і ще багатьох причин.
Катерина Філіпова радить вступати в інтимні відносини, коли дозріли психологічно. Деякі люди вже в 16-18 років прекрасно усвідомлюють, що секс –це не тільки задоволення і якийсь "заборонений плід", а й відповідальність. Так як небажана вагітність, хвороби передаються статевим шляхом та інші неприємні сюрпризи.
В статеве життя потрібно вступати, психологічно зрілим людям
Тому, за словами сексолога, на початку сексуального життя (та й потім), потрібно бути впевненим в партнері. Складно назвати ідеальний вік в цифрах – потрібно опиратися тільки на власні відчуття.
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