В якому віці самооцінка людини найвища: відповідь науковців

У віці 60 – 70 років настає пік самооцінки людини, а після 90 в людей різко посилюється невпевненість в собі.

Про це пише Knife.

Дослід проводили психологи Бернського університету. Усього проаналізували більше 160 тисяч людей у віці від 4 до 94 років.

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Науковці дізналися, що до 11 років рівень самооцінки зростає, а потім залишається на одному рівні до 15 років. У 16 – 17 років зростання любові до себе відновлюється і досягає максимуму до 60 – 70 років.

При цьому, за словами науковців, егоцентризм покоління міленіалів суттєво перебільшений.

Самооцінка людей, що народилися в 80 – 90-ті роки двадцятого століття розвивається також, як у тих, хто народився на 20 або 40 років раніше,

– мовиться у досліджені.