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В "Яндекс" прокоментували витік особистих даних Google-користувачів

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В "Яндекс" прокоментували витік особистих даних Google-користувачів
В "Яндекс" прокоментували витік особистих даних Google-користувачів / Фото з вільних джерел

Користувачі російського пошуковика "Яндекс" виявили, що з його допомогою можна отримати доступ до багатьох документів, які зберігаються в хмарному сховищі Google Docs. У вільному доступі опинилися паролі, номери телефонів та особисті дані власників Google-акаунтів. Керівництво "Яндексу" спочатку не коментувало інцидент, проте вже з’явився офіційний коментар компанії.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також:  Пошуковик "Яндекс" злив у мережу документи та паролі користувачів Google

Наразі "Яндексом" припинена видача документів користувачів Google, а всі посилання, що ведуть на Google Docs, заблоковані на сторінці результатів пошуку. Фахівці сервісу вже ведуть переговори зі службою підтримки Google, щоб врегулювати ситуацію і попередити про можливі витоки.

Сторінки, індексація яких заборонена адміністратором сайту у файлі robots.txt, "Яндекс" не індексує, навіть якщо вони знаходяться у відкритій частині інтернету,
– відзначили в компанії.

Втім, деякі користувачі звинувачують "Яндекс" в індексації непублічних адрес, які відкривалися за допомогою "Яндекс.Браузер". Крім того, повідомляється про можливість отримання доступу до документів за допомогою інших пошукових систем, як самої Google, так і російської Mail.ru. Співробітники компанії ці заяви поки не прокоментували.

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Теги: Техно Інтернет Google Яндекс Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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