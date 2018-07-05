В "Яндекс" прокоментували витік особистих даних Google-користувачів

Користувачі російського пошуковика "Яндекс" виявили, що з його допомогою можна отримати доступ до багатьох документів, які зберігаються в хмарному сховищі Google Docs. У вільному доступі опинилися паролі, номери телефонів та особисті дані власників Google-акаунтів. Керівництво "Яндексу" спочатку не коментувало інцидент, проте вже з’явився офіційний коментар компанії.

Про це повідомляє 4pda.

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Наразі "Яндексом" припинена видача документів користувачів Google, а всі посилання, що ведуть на Google Docs, заблоковані на сторінці результатів пошуку. Фахівці сервісу вже ведуть переговори зі службою підтримки Google, щоб врегулювати ситуацію і попередити про можливі витоки.

Сторінки, індексація яких заборонена адміністратором сайту у файлі robots.txt, "Яндекс" не індексує, навіть якщо вони знаходяться у відкритій частині інтернету,

– відзначили в компанії.

Втім, деякі користувачі звинувачують "Яндекс" в індексації непублічних адрес, які відкривалися за допомогою "Яндекс.Браузер". Крім того, повідомляється про можливість отримання доступу до документів за допомогою інших пошукових систем, як самої Google, так і російської Mail.ru. Співробітники компанії ці заяви поки не прокоментували.

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