В Японії через спеку майже 6 тисяч осіб потрапили в лікарні

За тиждень з 20 по 26 серпня від теплового удару в Японії померли дві людини. Ще 5890 осіб були направлені в лікарні. Найвищий показник температури сягнув позначки +41,1 градус, який був зафіксований у місті Кумагая.

Про це інформує Головне пожежне управління Японії.

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На всій території Японії з кінця червня встановилася спекотна погода. Влітку були зафіксовані теплові рекорди у багатьох регіонах країни.

Синоптики прогнозують, що спекотна погода протримається до початку-середини вересня.



Аномальна спека сколихнула всю Японію

Рекордну кількість жителів Японії через спеку госпіталізували з травня по серпень. За минулі три місяці були госпіталізовані 71 266 осіби з тепловими ударами. У більшості регіонів стовпчик термометра тримається на позначці +34 – +35 градуси.

Нагадаємо, у липні непомірна спека у Японії забрала 40 життів, тисячі людей були госпіталізовані. Тоді стовпчики термометрів піднялися до рекордного для Японії +41 градусу.