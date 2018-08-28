09:15
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

В Японії через спеку майже 6 тисяч осіб потрапили в лікарні

50 Читать новость на русском
В Японії через спеку померло 40 людей
В Японії через спеку померло 40 людей / ua.112.ua

За тиждень з 20 по 26 серпня від теплового удару в Японії померли дві людини. Ще 5890 осіб були направлені в лікарні. Найвищий показник температури сягнув позначки +41,1 градус, який був зафіксований у місті Кумагая.

Про це інформує Головне пожежне управління Японії.

Читайте також: Природні катаклізми: яких катастрофічних наслідків зазнав світ

На всій території Японії з кінця червня встановилася спекотна погода. Влітку були зафіксовані теплові рекорди у багатьох регіонах країни.

Синоптики прогнозують, що спекотна погода протримається до початку-середини вересня. 

японія
Аномальна спека сколихнула всю Японію

Рекордну кількість жителів Японії через спеку госпіталізували з травня по серпень. За минулі три місяці були госпіталізовані 71 266 осіби з тепловими ударами. У більшості регіонів стовпчик термометра тримається на позначці +34 – +35 градуси.

Нагадаємо, у липні непомірна спека у Японії забрала 40 життів, тисячі людей були госпіталізовані. Тоді стовпчики термометрів піднялися до рекордного для Японії +41 градусу.

Теги: Японія Погода Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
27 серпня, 19:01 Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
Інна Жолобович
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Путіна звинуватили НАТО в агресії
 7 листопада 2016 , 14:22
Щомісячна традиція: у Росії побили журналіста "Первого канала"
 1 вересня 2017 , 13:31
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук