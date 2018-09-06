08:16
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 15°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
  • неділя
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Японії померла перша людина, яка постраждала від опромінення на Фукусімі

299 Читать новость на русском
Фукусіма-1
Фукусіма-1 / Фото з відкритих джерел

Японія вперше офіційно визнала смерть людини, внаслідок ураження радіацією після аварії в 2011 році на АЕС Фукусіма-1,

Про це повідомила служба BBC.

Читайте також: Внаслідок землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали не менше 10 осіб

Зазначається, що загиблим є чоловік, якому було більше ніж 50 років. У 2016 році після проходження обстеження у нього було діагностовано рак легенів. Повідомляється, що чоловік працював на різних атомних електростанціях по всій країні починаючи з 1980-х років. Працюючи на станції Фукусіма-1 чоловік відповідав за вимірювання рівня радіації після того, як сталася аварія.

Заражену територію він відвідував двічі, при цьому завжди був одягнений в захисний костюм і маску.

У Міністерстві охорони здоров'я Японії визнали, що причиною захворювання і смерті чоловіка стало опромінення, отримане на Фукусімі. Родині померлого пообіцяли виплатити компенсацію.

Відомо, що після відвідин АЕС серйозні захворювання були виявлені ще у чотирьох працівників електростанції.

Теги: Жертви Японія Фукусіма-1
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
сьогодні, 04:10 Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
сьогодні, 02:30 Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
5 вересня, 23:00 Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
Іван Яковина
Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
5 вересня, 22:04 Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
Ольга Черненко
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
104-річний австралієць вирушить до Швейцарії, аби померти завдяки евтаназії
 3 травня , 09:54
Смоленська катастрофа: Росія відповіла Польщі на звинувачення у підробці "чорних скриньок"
5 вересня , 19:31
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук