В Японії померла перша людина, яка постраждала від опромінення на Фукусімі

Японія вперше офіційно визнала смерть людини, внаслідок ураження радіацією після аварії в 2011 році на АЕС Фукусіма-1,

Про це повідомила служба BBC.

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Зазначається, що загиблим є чоловік, якому було більше ніж 50 років. У 2016 році після проходження обстеження у нього було діагностовано рак легенів. Повідомляється, що чоловік працював на різних атомних електростанціях по всій країні починаючи з 1980-х років. Працюючи на станції Фукусіма-1 чоловік відповідав за вимірювання рівня радіації після того, як сталася аварія.

Заражену територію він відвідував двічі, при цьому завжди був одягнений в захисний костюм і маску.

У Міністерстві охорони здоров'я Японії визнали, що причиною захворювання і смерті чоловіка стало опромінення, отримане на Фукусімі. Родині померлого пообіцяли виплатити компенсацію.

Відомо, що після відвідин АЕС серйозні захворювання були виявлені ще у чотирьох працівників електростанції.