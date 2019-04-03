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      В Японії розцвіли перші сакури: дивовижні фото

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      В Японії розцвіли перші сакури
      В Японії розцвіли перші сакури / Фото з відкритих джерел

      Японія вкрилась цвітом сакури. Вишневі дерева зацвіли по всій країні і пригальмували життя її мешканців. А у самому центрі столиці алеї з сакурами ще й підсвітили рожевим, що створити казкову атмосферу.

      А автомобілям у Токіо доводиться оминати головні вулиці з квітучими деревами, оскільки сотні людей фотографують та знімають на відео природній феномен і просто не дають машинам ходу.

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      В Токіо сакури починають розцвітати в кінці березня або на початку квітня, це триває лише кілька тижнів. Місцеві жителі прогулюються під гілками сотень дерев сакури та милуються красивими краєвидами.

      Завдяки погодним умовам, сакури розцвітають в різний час по всій країні. У більш холодній північній Японії це відбувається набагато пізніше.

       

      blog_ava
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      Теги: Японія Екологія
      Джерело: 24 канал
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