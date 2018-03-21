В Японії розцвіли перші сакури: казкові фото
Традиційно всередині березня у Японії розцвітають сакури, чим неабияк привертають увагу не тільки місцевих жителів, але й туристів. Неймовірні фото вже з'явились в соціальній мережі Instagram.
Японія славиться своїми дивовижними деревами сакури, які зачаровують рожевим цвітом. Тисячі туристів приїжджають сюди, щоб побачити казкове явище та діляться фотографіями з усім світом.
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Не тільки щасливі діти й дорослі позували на фоні неймовірних ніжно-рожевих дерев, але й собаки, і птахи насолоджувались красою природи.
Джерело: 24 Канал
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