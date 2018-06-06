В Японії випустили незвичну кока-колу: відео

Компанія Coca-Cola зробила експеримент і випустила низькокалорійну версію коли без кольору. Прозорий напій неабияк зацікавив шанувальників продукту.

На створення такої води, японська компанія розробила 50 зразків "очищеної" коли і що головне, створюючи прозору кока-колу, виробники відмовились від традиційного інгредієнта – карамелі.

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Замість цього в незвичайний напій додали екстракт лимона і зробили цитрусовий компонент основним. Таку солодку воду можна буде скуштувати виключно в Японії і поступить у продаж така кола-кола 11 червня.